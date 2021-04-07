СК возбудил дело об убийстве логиста на тренировке в Нижнем Новгороде

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла на территории логистической компании Brinks в Нижнем Новгороде. Во время инструктажа погиб сотрудник фирмы.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии, которая произошла на территории логистической компании Brinks в Нижнем Новгороде. Во время инструктажа погиб сотрудник фирмы.

Главным подозреваемым стал его коллега. По данным следствия, в ходе учебной тренировки работников логистической компании, занимающейся перевозками грузов, один из сотрудников произвел выстрел из огнестрельного оружия в сослуживца. От полученных ранений 23-летний молодой человек скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи опрашивают свидетелей и изымают необходимую документацию. Ранее сообщалось, что причиной стрельбы стал конфликт между мужчинами. Эту информацию опроверг источник ФАН. Он сообщил, что отношения между коллегами были хорошие.