Волгоградка нашла тело 13-летнего сына в ванной комнате

Сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области начали проверку после гибели школьника в столице региона.

Сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области начали проверку после гибели школьника в столице региона.

По данным СК, трагедия произошла в доме на Урюпинской улице, когда юный местный житель прошел в ванную комнату. Вскоре его мать решила проверить ребенка, но увидела сына без сознания. Тогда женщина вызвала медиков скорой помощи, передает пресс-служба ведомства.

Врачи не смогли реанимировать школьника и констатировали его смерть. Семья, где проживал умерший мальчик, ранее не имела нареканий со стороны органов опеки. Правоохранители после изучения всех обстоятельств случившегося примут процессуальное решение.