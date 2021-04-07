12:38 7 Апреля 2021Происшествия
Волгоградка нашла тело 13-летнего сына в ванной комнате
Сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области начали проверку после гибели школьника в столице региона.
Сотрудники Следственного комитета по Волгоградской области начали проверку после гибели школьника в столице региона.
По данным СК, трагедия произошла в доме на Урюпинской улице, когда юный местный житель прошел в ванную комнату. Вскоре его мать решила проверить ребенка, но увидела сына без сознания. Тогда женщина вызвала медиков скорой помощи, передает пресс-служба ведомства.
Врачи не смогли реанимировать школьника и констатировали его смерть. Семья, где проживал умерший мальчик, ранее не имела нареканий со стороны органов опеки. Правоохранители после изучения всех обстоятельств случившегося примут процессуальное решение.