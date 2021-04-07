Производители растительного масла и сахара получат 9 млрд рублей

Правительство РФ поддержит компании, которые участвуют в договоре о стабилизации цен. Документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство РФ частично компенсирует расходы на производство продукции производителям растительного масла и сахара. Так, на меру поддержки выделено 9 млрд рублей, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

На субсидию могут рассчитывать компании, которые участвуют в соглашении о стабилизации цен на продтовары.

«Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла – на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов», — говорится в документе.

Такие цены предполагают реализацию не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара. Кроме того, распоряжением установлен порядок выплат: компании, цены которых зафиксированы, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Напомним, ранее правительство продлило договор о стабилизации цен на сахар — до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло — до 1 октября.