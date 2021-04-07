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12:34   7 Апреля 2021
Армия

Глава ДНР заявил, что не видит необходимости в общей мобилизации

Глава ДНР заявил, что не видит необходимости в общей мобилизации

Народная милиция ДНР пока не планирует проводить общую мобилизацию. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне сложной. Пушилин подчеркнул, что украинские силовики значительно увеличили число обстрелов на линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом власти ДНР не считают необходимым проведение общей мобилизации.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.

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#донбасс #днр #донецк #пушилин

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