Глава ДНР заявил, что не видит необходимости в общей мобилизации

Народная милиция ДНР пока не планирует проводить общую мобилизацию. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Народная милиция ДНР пока не планирует проводить общую мобилизацию. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается крайне сложной. Пушилин подчеркнул, что украинские силовики значительно увеличили число обстрелов на линии соприкосновения сторон в Донбассе. При этом власти ДНР не считают необходимым проведение общей мобилизации.

Напомним, в 2014 году украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. Согласно данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли 14 тысяч человек, более 30 тысяч получили ранения.