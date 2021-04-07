Свалку ампутированных конечностей нашли на промбазе в Иркутске
Иркутская компания, ответственная за утилизацию медицинских отходов, будет подвергнута проверке. Фирма выполняла обязанности со значительными нарушениями.
Роспотребнадзор проверит данные о нарушениях, допущенных при утилизации медицинских отходов, сообщает пресс-служба ведомства. Местные жители сообщили, что на промышленной базе складируют человеческие останки, в том числе и ампутированные конечности.
Уточняется, что предприятие располагает печью, предназначенной для утилизации отходов, однако сам процесс проходит со значительными нарушениями. Грузовик, перевозящий останки, не предназначен для выполнения данных функций, а сотрудники не носят положенную униформу.
Теперь отвечающая за утилизацию компания может понести ответственность. Ей грозит штраф до 300 тыс. рублей.