Свалку ампутированных конечностей нашли на промбазе в Иркутске

Иркутская компания, ответственная за утилизацию медицинских отходов, будет подвергнута проверке. Фирма выполняла обязанности со значительными нарушениями.

Иркутская компания, ответственная за утилизацию медицинских отходов, будет подвергнута проверке. Фирма выполняла обязанности со значительными нарушениями.

Роспотребнадзор проверит данные о нарушениях, допущенных при утилизации медицинских отходов, сообщает пресс-служба ведомства. Местные жители сообщили, что на промышленной базе складируют человеческие останки, в том числе и ампутированные конечности.

Уточняется, что предприятие располагает печью, предназначенной для утилизации отходов, однако сам процесс проходит со значительными нарушениями. Грузовик, перевозящий останки, не предназначен для выполнения данных функций, а сотрудники не носят положенную униформу.

Теперь отвечающая за утилизацию компания может понести ответственность. Ей грозит штраф до 300 тыс. рублей.