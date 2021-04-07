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12:31   7 Апреля 2021
Происшествия

Свалку ампутированных конечностей нашли на промбазе в Иркутске

Свалку ампутированных конечностей нашли на промбазе в Иркутске

Иркутская компания, ответственная за утилизацию медицинских отходов, будет подвергнута проверке. Фирма выполняла обязанности со значительными нарушениями.

Роспотребнадзор проверит данные о нарушениях, допущенных при утилизации медицинских отходов, сообщает пресс-служба ведомства. Местные жители сообщили, что на промышленной базе складируют человеческие останки, в том числе и ампутированные конечности.

Уточняется, что предприятие располагает печью, предназначенной для утилизации отходов, однако сам процесс проходит со значительными нарушениями. Грузовик, перевозящий останки, не предназначен для выполнения данных функций, а сотрудники не носят положенную униформу.

Теперь отвечающая за утилизацию компания может понести ответственность. Ей грозит штраф до 300 тыс. рублей.

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#роспотребнадзор #иркутск #медицина #ампутация #утилизация #отходы #конечности

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