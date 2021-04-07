В Керчи сообщили о выборе песни для официального гимна

Конкурсная комиссия одобрила три композиции, которые могут претендовать на официальный гимн Керчи. Об этом написал глава администрации крымского города Сергей Бороздин в Facebook.

Конкурсная комиссия одобрила три композиции, которые могут претендовать на официальный гимн Керчи. Об этом написал глава администрации крымского города Сергей Бороздин в Facebook.

Всего было предложено 17 вариантов, но комиссия пока одобрила три. Местные общественные деятели предлагают сделать гимном песню "Золотая Керчь", так как эта композиция близка горожанам.

Как отметил Бороздин, комиссия сейчас решает проблему авторского права. Властям нужно найти правообладателей, то есть наследников уже ушедших из жизни авторов песни. Далее с ними необходимо провести переговоры и получить разрешение на использование композиции в качестве гимна Керчи, заключил Сергей Бороздин.