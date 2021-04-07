Сергей Рябков сообщил о переговорах с Вашингтоном по климатическому саммиту

Российская сторона примет решение о формате участия в саммите по климату после того, как США предоставят дополнительную информацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Российская сторона примет решение о формате участия в саммите по климату после того, как США предоставят дополнительную информацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам российского дипломата, представители Соединенных Штатов уже направили некоторые пояснения по программе и формату проведения мероприятия, которое пройдет 22–23 апреля.

"Сейчас все это обобщается, анализируется, у нас остаются еще определенные вопросы к американским коллегам", — рассказал заместитель министра.

Сергей Рябков подчеркнул, что Москва примет решение о формате участия в климатическом саммите после того, как получит от Вашингтона полную ясность, передает РИА Новости.