12:28 7 Апреля 2021Политика
Сергей Рябков сообщил о переговорах с Вашингтоном по климатическому саммиту
Российская сторона примет решение о формате участия в саммите по климату после того, как США предоставят дополнительную информацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Российская сторона примет решение о формате участия в саммите по климату после того, как США предоставят дополнительную информацию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам российского дипломата, представители Соединенных Штатов уже направили некоторые пояснения по программе и формату проведения мероприятия, которое пройдет 22–23 апреля.
"Сейчас все это обобщается, анализируется, у нас остаются еще определенные вопросы к американским коллегам", — рассказал заместитель министра.
Сергей Рябков подчеркнул, что Москва примет решение о формате участия в климатическом саммите после того, как получит от Вашингтона полную ясность, передает РИА Новости.