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12:22   7 Апреля 2021
Экономика

Бюджет Омска увеличится почти на миллиард рублей

Бюджет Омска увеличится почти на миллиард рублей

Доходная часть бюджета Омска вырастет на 927,4 млн рублей, сообщила исполняющая обязанности директора департамента финансов и контроля мэрии Ольга Илютикова.

Увеличение планируется за счет межбюджетных трансфертов. Местное правительство уже решило, куда будут направлены данные средства. Так, 448 млн рублей пойдут на строительство детсадов в Прибрежном и Больших Полях. Еще порядка 170 млн рублей будут выделены в зарплатный фонд работников образования, а 193 млн рублей на оплату труда работников культуры.

"Кроме того, планируется ремонт 11 детских школ искусств, в том числе ДШИ № 20 в Порт-Артуре", — сообщает "12 канал".

Еще 15 млн рублей будет направлено на финансирование летней занятости школьников. На благоустройство общественных территорий потратят 18 млн рублей, а еще 12 млн рублей — на благоустройство набережной Иртыша.

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#бюджет #омск #расходы бюджета

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