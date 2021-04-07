Бюджет Омска увеличится почти на миллиард рублей

Доходная часть бюджета Омска вырастет на 927,4 млн рублей, сообщила исполняющая обязанности директора департамента финансов и контроля мэрии Ольга Илютикова.

Доходная часть бюджета Омска вырастет на 927,4 млн рублей, сообщила исполняющая обязанности директора департамента финансов и контроля мэрии Ольга Илютикова.

Увеличение планируется за счет межбюджетных трансфертов. Местное правительство уже решило, куда будут направлены данные средства. Так, 448 млн рублей пойдут на строительство детсадов в Прибрежном и Больших Полях. Еще порядка 170 млн рублей будут выделены в зарплатный фонд работников образования, а 193 млн рублей на оплату труда работников культуры.

"Кроме того, планируется ремонт 11 детских школ искусств, в том числе ДШИ № 20 в Порт-Артуре", — сообщает "12 канал".

Еще 15 млн рублей будет направлено на финансирование летней занятости школьников. На благоустройство общественных территорий потратят 18 млн рублей, а еще 12 млн рублей — на благоустройство набережной Иртыша.