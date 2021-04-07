Новоизбранный мэр Якутска решил уйти в краткосрочный отпуск

Новоизбранный якутский мэр Евгений Григорьев ушел в отпуск почти сразу после инаугурации. Об этом проинформировали местные журналисты.

Новоизбранный якутский мэр Евгений Григорьев ушел в отпуск почти сразу после инаугурации. Об этом проинформировали местные журналисты.

Как стало известно, Евгений Григорьев с 7 апреля решил уйти в краткосрочный отпуск.

"С 7 по 14 апреля и.о. главы назначен Роман Сорокин", — сказано в сообщении.

Стоит отметить, что инаугурация новоизбранного мэра прошла 2 апреля текущего года. В городской администрации не смогли ответить на вопрос, чем обусловлен такой спешный отпуск градоначальника, передает Sakhaday.

Сам руководитель города рассказал, что планирует провести отпуск вместе со своими родными людьми.