Глава ДНР заявил, что ситуация в Донбассе накаляется "по нарастающей"

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно ухудшается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно ухудшается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, текущую обстановку на линии разграничения можно назвать неспокойной.

"Она (ситуация на линии соприкосновения. — Прим. ред.) остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается", — указал Пушилин.

Руководитель республики подчеркнул, что в настоящее время количество обстрелов увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом прошлого года

За последнее время обстановка в Донбассе существенно накалилась. Многие эксперты прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта. Обеспокоенность ухудшением ситуации в регионе также выражали в Кремле.