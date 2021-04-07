12:18 7 Апреля 2021Армия
Глава ДНР заявил, что ситуация в Донбассе накаляется "по нарастающей"
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно ухудшается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе заметно ухудшается. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, текущую обстановку на линии разграничения можно назвать неспокойной.
"Она (ситуация на линии соприкосновения. — Прим. ред.) остается крайне неспокойной и идет по нарастающей, ухудшается, количество обстрелов увеличивается", — указал Пушилин.
Руководитель республики подчеркнул, что в настоящее время количество обстрелов увеличилось почти вдвое по сравнению с последним кварталом прошлого года
За последнее время обстановка в Донбассе существенно накалилась. Многие эксперты прогнозируют дальнейшую эскалацию конфликта. Обеспокоенность ухудшением ситуации в регионе также выражали в Кремле.