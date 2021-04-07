Sohu: полеты российских Ту-160 у границы с Белоруссией послужили Западу сигналом

Сотрудничество России и Белоруссии укрепится на фоне обострения российско-украинских отношений и провокаций со стороны НАТО. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Сотрудничество России и Белоруссии укрепится на фоне обострения российско-украинских отношений и провокаций со стороны НАТО. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Sohu.

Давние союзники Москва и Минск активизируют военное сотрудничество. На октябрь назначены крупные стратегические учения двух стран «Запад-2021». По мнению обозревателей, на фоне эскалации конфликта в Донбассе укрепление приграничных территорий будет иметь особое значение для РФ.

Союз Белоруссии и России станет еще более крепким, если обострится ситуация в Восточной Европе, считают авторы статьи. Так, в 2020 году уже были проведены совместные учения «Славянское братство». Одним из самых запоминающихся маневров стал полет сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 у границы с Белоруссией.

Таким образом, по мнению китайских обозревателей, Москва дала понять западным оппонентам, что территория союзного государства находится под защитой.

«Россия прочертила в небе над Белоруссией красную линию для НАТО», — убеждены авторы.

Минск может стать для Москвы точкой влияния в регионе с высокой активностью НАТО. Новые учения «Запад-2021» укрепят сотрудничество между государствами. Значимость маневров будет только расти на фоне усиления напряженности в Восточной Европе, заключает Sohu.

Ранее в Sohu писали, как провокации Польши в районе строительства газопровода «Северный поток — 2» вынудили Россию отправить для защиты судов военный корабль.