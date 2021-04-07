Во Франции заявили о появлении волны расизма в отношении белых

Французский публицист Лидия Гиру заявила, что новый расизм проявляется под видом борьбы за права «угнетенных народов». Однако в роли «угнетенных» выступают сами белые.

Во Франции заявили о возникновении нового расизма, который проявляется под видом борьбы за права «угнетенных народов». Только теперь в роли «угнетенных» выступают сами белые. Такое мнение выразила французский публицист Лидия Гиру на страницах издания Le JDD.

Еще 60 лет назад протестующие против расизма боролись за равенство всех людей вне зависимости от цвета их кожи. Нынешние активисты считают себя их наследниками, однако на деле являются полной противоположностью, констатировала Гиру. По ее словам, подобные «борцы» лишь раскалывают общество, «разделяя, отличая, сортируя» людей на основе происхождения.

TRIBUNE. Lydia Guirous : "Le racialisme est un nouveau racisme, de gauche" https://t.co/Bq6fLpWIcV pic.twitter.com/E6q5ovaTeh — Le JDD (@leJDD) April 3, 2021

«Сегодня они [активисты левого толка — прим. ред.] считают, что борются с расизмом, будучи одержимыми расой и цветом кожи других», — пишет публицист о тех, кто фокусируется на вопросах идентичности.

Последователи современного антирасистского движения считают белых «доминантами», которые пользуются некой «белой привилегией». Однако это неверный путь. Гиру напомнила, что бороться с дискриминацией, при этом «упиваясь расовой местью», невозможно.

«Белые рабочие заводов, работающие в три смены, вчерашние шахтеры, крестьяне, живущие на минимальное денежное пособие, каждый день пользуются этими пресловутыми “привилегиями”», — объяснила абсурдность обвинений публицист.

Такой подход не только обесчеловечивает белых людей, но и провоцирует нетерпимость, насилие, несправедливость по отношению к тому, кто «не того цвета».

«Борьба против расизма — это борьба за восстановление человечности и достоинства каждого человека. Борьба за объединение людей, против произвола, несправедливости», — полагает обозреватель Le JDD.

При этом все, что происходит сегодня, не считается борьбой с расовой дискриминацией, а, напротив, венчает установление нового расизма.

Ранее издание Los Angeles Times сообщило, что в американском городе Хантингтон-Бич (штат Калифорния) 11 апреля планируется проведение протестов сторонников превосходства белой расы. Неизвестные раскидали по центру города листовки с символикой «Ку-клукс-клана» и призывом к выходу на демонстрацию с лозунгом «скажи нет культурному геноциду».

Местные власти раскритиковали такие намерения, заявив, что не приемлют расизм. Полиция пообещала поставить на контроль готовящиеся акции протеста.