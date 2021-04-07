Умер актер сериала "След" Александр Гаспарьянц

Российский деятель искусства Александр Гаспарьянц скончался в Москве на 68-м году жизни.

Российский деятель искусства Александр Гаспарьянц скончался в Москве на 68-м году жизни.

Данных о том, что стало причиной смерти Гаспарьянца, пока нет. Его семья позднее опубликует информацию о месте и времени проведения траурной церемонии, сообщает портал Кино-Театр.ру.

Артист родился в 1953 году. Позднее он окончил драматическую студию при Московском Центральном детском театре и в период с 1985 года по 1997 год работал в качестве воспитателя в Загорском детском доме для слепоглухих детей. Позднее актер исполнил роли в многосерийных фильмах "След", "Эффект Матроны", "Пока живу, люблю" и ряде других.