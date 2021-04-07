Александр Новак провел совещание по организации МЭК

Мировой энергетический конгресс будет проходить в Санкт-Петербурге с 24 по 27 октября 2022 года

На заседании вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с членами комитета организационные вопросы, ход подготовки к проведению 25-го Мирового энергетического конгресса в Санкт-Петербурге, который состоится 24-27 октября 2022 года.

Совещание содержало вопросы о формировании деловой программы, подготовке городской инфраструктуры, организации выставок и мероприятий в честь столетнего юбилея МИРЭС.

Вице-премьер подчеркнул, что мероприятие должно пройти на наивысшем уровне и стать лучшим в истории.

«Напомню, что в 2018 году наша страна получила право проведения юбилейного, 25-го Мирового энергетического конгресса при поддержке более 90 стран – участниц совета. На сегодняшний день это ключевое событие в мировой энергетической отрасли. В преддверии 100-летнего юбилея МИРЭС мы придаем особое значение подготовке конгресса», — сказал на заседании Новак.

В программе мероприятия запланирована выставка, участниками которой станут отраслевые компании и субъекты РФ, а также церемония вручения премии «Глобальная энергия» за вклад в развитие энергетики.

Оргкомитет планирует сфокусировать внимание на приглашении зарубежных официальных делегаций. Важной частью деловой программы станет участие студентов и молодых специалистов профильных организаций, а также проект «Территория инноваций», где проведут презентации стартапов в области энергетики. Представители комитета добавили, что планируют пригласить иностранных участников конгресса посетить российские предприятия ТЭК.