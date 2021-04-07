12:03 7 Апреля 2021Происшествия
Самолет не смог с первой попытки приземлиться в сочинском аэропорту
Пассажирский авиалайнер, принадлежащий компании S7, в течение некоторого времени кружил над аэропортом города Сочи.
Пассажирский авиалайнер, принадлежащий компании S7, в течение некоторого времени кружил над аэропортом города Сочи.
Очевидец события заснял детали инцидента на камеру. Он заметил, что судно пошло на второй круг из-за неправильной траектории при посадке, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, самолет выпустил шасси, но из-за воздействия бокового ветра капитан принял решение о заходе на второй круг. Сведений о пострадавших не поступало.