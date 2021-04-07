Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:03   7 Апреля 2021
Происшествия

Самолет не смог с первой попытки приземлиться в сочинском аэропорту

Самолет не смог с первой попытки приземлиться в сочинском аэропорту

Пассажирский авиалайнер, принадлежащий компании S7, в течение некоторого времени кружил над аэропортом города Сочи.

Очевидец события заснял детали инцидента на камеру. Он заметил, что судно пошло на второй круг из-за неправильной траектории при посадке, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, самолет выпустил шасси, но из-за воздействия бокового ветра капитан принял решение о заходе на второй круг. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сочи #инцидент #s7

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров