Самолет не смог с первой попытки приземлиться в сочинском аэропорту

Пассажирский авиалайнер, принадлежащий компании S7, в течение некоторого времени кружил над аэропортом города Сочи.

Пассажирский авиалайнер, принадлежащий компании S7, в течение некоторого времени кружил над аэропортом города Сочи.

Очевидец события заснял детали инцидента на камеру. Он заметил, что судно пошло на второй круг из-за неправильной траектории при посадке, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, самолет выпустил шасси, но из-за воздействия бокового ветра капитан принял решение о заходе на второй круг. Сведений о пострадавших не поступало.