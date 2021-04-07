Украинские МиГ-29 и Су-27 отработали уничтожение ЗРК С-300

Истребители ВВС Украины провели двухдневные учения, в ходе которых отрабатывался прорыв и поражение комплексов ПВО С-300.

Истребители ВВС Украины провели двухдневные учения, в ходе которых отрабатывался прорыв и поражение комплексов ПВО С-300.

Об этом сообщил ряд украинских СМИ. К завершившимся маневрам привлекались истребители двух типов — Су-27 и МиГ-29, которые имеются в боевом составе ВВС страны.

Целью учебных тренировок украинских пилотов являлась отработка своевременной реакции на подъем по тревоге, разведка позиций систем ПВО "вероятного противника", прорыв на дистанцию эффективного ведения огня и поражение С-300 бортовым вооружением истребителей МиГ-29 и Су-27.

Учения проходили с моделированием различных ситуаций при действиях истребителей и в разнообразных погодных условиях.