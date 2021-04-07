Власти ЛНР заявили о проведении внеочередного заседания по Донбассу

Руководство Луганской Народной Республики намерено провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу 7 апреля. Информацию об этом сообщили СМИ.

Руководство Луганской Народной Республики намерено провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу 7 апреля. Информацию об этом сообщили СМИ.

Представители Луганской Народной Республики заявили, что на очередном заседании по Донбассу рассмотрят вопрос о наращивании украинских сил на линии соприкосновения.

Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и первый президент Незалежной Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе.