11:42 7 Апреля 2021Политика
Власти ЛНР заявили о проведении внеочередного заседания по Донбассу
Руководство Луганской Народной Республики намерено провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу 7 апреля. Информацию об этом сообщили СМИ.
Руководство Луганской Народной Республики намерено провести внеочередное заседание контактной группы по Донбассу 7 апреля. Информацию об этом сообщили СМИ.
Представители Луганской Народной Республики заявили, что на очередном заседании по Донбассу рассмотрят вопрос о наращивании украинских сил на линии соприкосновения.
Ранее глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и первый президент Незалежной Леонид Кравчук призвал провести экстренное заседание в режиме видеоконференции по возобновлению режима прекращения огня в Донбассе.