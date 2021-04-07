Осака отказалась от эстафеты олимпийского огня из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Эстафета олимпийского огня не будет проходить в японской префектуре Осака. Соответствующее решение принято властями в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Эстафета олимпийского огня не будет проходить в японской префектуре Осака. Соответствующее решение принято властями в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.

Решение об отмене эстафеты олимпийского огня в Осаке принял губернатор префектуры Хирофуми Есимура. Более того, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в регионе объявлен локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

За последние сутки в Осаке выявлено 878 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом за все время пандемии COVID-19. Олимпийские игры в японской столице пройдут с 23 июля по 8 августа.