Сотрудник ГИБДД в Уфе не смог доказать законность имущества на 44 млн рублей

Прокуратура нашла у экс-начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии имущество на 44 млн рублей и усмотрела в этом признаки коррупции.

Прокуратура нашла у экс-начальника регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД Башкирии имущество на 44 млн рублей и усмотрела в этом признаки коррупции.

Собственность бывшего полицейского прокуратура региона потребовала отдать государству. Мужчина не смог предоставить доказательства, которые бы говорили о том, что он законным путем приобрел недвижимость и внедорожники, стоимостью более чем в 44 млн рублей.

По данным следователей, сотрудник купил в Уфе три офисных помещения общей площадью свыше 700 квадратных метров, а также стал владельцем квартиры, дома с земельным участком в элитном коттеджном поселке и двух внедорожников. За действия, которые порочат честь сотрудника органов внутренних дел, мужчина был уволен.