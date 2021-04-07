Британская журналистка допустила ссоры между лидерами Евросоюза после пандемии

Последствия пандемии COVID-19 могут привести к новым противоречиям в Европейском союзе. Такой сценарий допустила обозреватель газеты Daily Express Алессандра Скотто ди Сантоло.

Последствия пандемии COVID-19 могут привести к новым противоречиям в Европейском союзе. Такой сценарий допустила обозреватель газеты Daily Express Алессандра Скотто ди Сантоло.

Пандемия коронавирусной инфекции позволила понять, насколько хрупким является Евросоюз, отметила британская журналистка. Она указала на высокую вероятность ссор между лидерами стран объединения из-за будущих проектов.

Сантоло считает, что одной из причин, в связи с которыми ЕС находится на грани краха, стала ситуация с проектом газопровода "Северный поток — 2". По словам канадского историка Дэвида Марплза, строительство магистрали в Балтийском море внесло разлад в отношения ФРГ с другими европейскими государствами, говорится в материале iReactor.