Киев попросту будет поставлен под удар руководством Соединенных Штатов в случае начала активных боевых действий на юго-востоке Украины, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Киев попросту будет поставлен под удар руководством Соединенных Штатов в случае начала активных боевых действий на юго-востоке Украины, считает израильский эксперт Яков Кедми.

Возможные действия США в случае эскалации конфликта в Донбассе были рассмотрены бывшим главой израильской спецслужбы "Натив" Яковом Кедми в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE". Надежды украинского правительства на то, что войска Соединенных Штатов или других государств из состава Североатлантического альянса будут сражаться на стороне ВСУ, если Киев развяжет войну с Москвой, являются напрасными, уверен эксперт. По его словам, украинским властям придется в одиночку разбираться с этой ситуацией.

Киев активно выступает за появление западных военных баз на территории Украины, однако подобные инициативы опасны для самой страны, так как эти объекты станут приоритетными целями в случае начала вооруженного противостояния, подчеркнул Кедми. Поведение украинского руководства, которое мысленно уже "включило" государство в состав НАТО, вызвало у эксперта удивление.