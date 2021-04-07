Губернатор Кузбасса поддержал строительство моста через Кондому в Новокузнецке

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелев поддержал создание моста через реку Кондому в Новокузнецке. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 7 апреля.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивелев поддержал создание моста через реку Кондому в Новокузнецке. Об этом он рассказал во время пресс-конференции 7 апреля.

Чтобы переправа стала объектом финансирования, нужно присоединить территорию, которая является анклавом между Новокузнецким районом и Новокузнецком. Кроме того, необходимо актуализировать предпроектные наработки, поскольку новый мост попадет в зону паводка.

Цивилев заверил, что власти готовы рассмотреть любые инициативы по изменению границ территорий агломераций, если это будет «полезно и удобно для жителей Кузбасса». Вопрос по строительству переправы он перепоручил мэру Новокузнецка Сергею Кузнецову. Тот подчеркнул, что необходимость строительства объекта давно назрела, а работы в этом направлении ведутся.