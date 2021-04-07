Общественное движение "Бессмертный полк России" закончило процедуру согласования с администрацией Санкт-Петербурга проведения шествия в День Победы.

Общественное движение "Бессмертный полк России" закончило процедуру согласования с администрацией Санкт-Петербурга проведения шествия в День Победы.

Об этом сообщает издание "Невские новости", ссылаясь на заявление руководителя регионального отделения "Бессмертный полк России" Андрея Краснобаева.

"Администрация города подтвердила возможность проведения шествия "Бессмертного полка" в Санкт-Петербурге в привычном для горожан формате по Невскому проспекту", — отметил Краснобаев.

По его словам, начало шествия запланировано на 15:00 со сбором участников у площади Восстания. Краснобаев подчеркнул, что каких-либо ограничений на состав участников нет, их ввод не планируется. Он порекомендовал воздержаться от шествия только тех петербуржцев и гостей северной столицы, кто будет плохо себя чувствовать 9 мая.