Украина идет на Донбасс ради членства в НАТО

Обострение ситуации на юго-востоке страны эксперты связывают с политическим курсом США.

Вооруженное противостояние на юго-востоке Украины вступило в новую фазу неделю назад. 3 апреля украинские силовики обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) 122-миллиметровыми артиллерийскими орудиями, применение которых минские договоренности запрещают. Спустя сутки один из местных жителей подорвался на взрывном устройстве, сброшенном Вооруженными силами Украины (ВСУ) с беспилотника.

По странному стечению обстоятельств жертвами ВСУ становится мирное население. Снайперы предпочитают целиться в пенсионеров, а операторы натравливают дронов на несовершеннолетних детей.

Эксперты задались вопросом: с чем связана такая «активность» со стороны Украины? Ответственность за эскалацию конфликта Киев перекладывает на Москву, а действия своей армии комментировать отказывается. Зато с западным руководством украинский президент Владимир Зеленский готов говорить открыто. В телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом «слуга народа» косвенно объяснил, зачем ВСУ с новой силой разжигают конфликт на Донбассе.

«Такое постоянное присутствие должно стать мощным фактором для сдерживания России, которая продолжает масштабную милитаризацию региона и препятствует торговому судоходству. <…> Мы преданы реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. План действий по членству станет настоящим сигналом для РФ», — приводит слова господина Зеленского его пресс-служба.

При этом Киев продолжает утверждать, что властям не нужная война на юго-востоке страны. В интервью газете Liberation глава МИД страны Дмитрий Кулеба заверил, что ВСУ будут стрелять только в ответ и только по тем, кто угрожает безопасности украинских солдат. Власти, в целом, довольны соблюдением режима прекращения огня, который вступил в силу 27 июля 2020 года, добавил дипломат.

Сухие цифры: 11 февраля этот режим нарушили 896 раз, что является антирекордом с момента установления перемирия.

Служить бы рад

Причин обострения ситуации на Донбассе может быть несколько, но во всех экспертных версиях так или иначе видна рука Вашингтона. Сенаторы Совета Федерации РФ открыто заявили, что ответственность за гибель мирных жителей самопровозглашенных республик лежит на Джозефе Байдене, который не так давно возглавил США и «спровоцировал» эскалацию.

«Обострение ситуации на Украине спровоцировано сменой власти и политического курса в США. Выслужиться перед Байденом и его администрацией – с этой целью проводится эскалация напряженности на Донбассе. И, конечно, именно на заокеанскую помощь рассчитывает Зеленский», — заявил журналистам председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Выслужиться» господин Зеленский пытается для того, чтобы Украина вошла в состав Североатлантического альянса. Впрочем, пока руководство НАТО не отвечает президенту взаимностью. После телефонного разговора, о котором говорилось выше, Йенс Столтенберг, к примеру, вновь поддержал Киев лишь на словах, не став упоминать просьбы украинского лидера о вступлении в Альянс.

«НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы по-прежнему привержены нашему тесному партнерству», — написал генсек в Twitter.

I called President @ZelenskyyUa to express serious concern about Russia’s military activities in and around Ukraine & ongoing ceasefire violations. #NATO firmly supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. We remain committed to our close partnership. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 6, 2021

Вместо «тесного партнерства» Соединенные Штаты могли бы присоединиться к диалогу в нормандском формате и помочь обеспечить соблюдение перемирия на Донбассе, однако поползновений в эту сторону пока нет. С другой стороны, американские методы «защиты суверенитета» оставляют желать лучшего, а потому доверять Вашингтону урегулирование конфликта не стоит. Таково мнение замглавы российского МИД Сергея Рябкова:

«С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате"».

Идти под пули

Полковник в отставке и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин допустил и другой сценарий: Украина готовит масштабную провокацию против России. Стрелять по мирным жителям ДНР и ЛНР будут чаще, из-за чего ВС РФ придется отправиться на помощь соратникам.

«Не исключено, что господин Зеленский и его команда собираются отказаться от Донбасса. Они разжигают агрессию, понимая, что Россия придет на помощь жителям республик. Это почти южноосетинский сценарий. И тогда Донбасс отойдет России, с Киева спадет головная боль, а Россия перед всем миром станет империей зла и агрессором. Это также может быть направлено на "Северный поток — 2". Его строительство может быть полностью заморожено после этого», — объяснил военный эксперт.

О вступлении Украины в НАТО речи не идет, убежден Литовкин. Пока на Донбассе звучат выстрелы, Альянс не примет страну в свои ряды, иначе это будет противоречить принципам военного блока.

«НАТО не собирается воевать за Украину и никогда не будет этого делать. Ни НАТО, ни Соединенные Штаты», — заключил специалист.

Дипломатическое недопонимание возникает у господина Зеленского не только с американскими политиками. Украинский лидер ранее обидел премьер-министра Катара Халида бин Халифа аль-Тани развязной позой во время переговоров. Об этом уже писала «Политика Сегодня».