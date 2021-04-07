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11:24   7 Апреля 2021
Происшествия

Нижегородский охранник убил коллегу во время конфликта на предприятии

Нижегородский охранник убил коллегу во время конфликта на предприятии

Сотрудники охраны устроили перестрелку на территории международной логистической фирмы в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, инцидент не обошелся без жертв.

Конфликт между двумя мужчинами вспыхнул на предприятии, расположенном на улице Минеева. Один из участников ссоры скончался до приезда скорой помощи, сообщил источник ФАН.

Сведений о том, что стало причиной смертельного конфликта, пока нет. На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства инцидента, по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

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#перестрелка #охранник #фирма

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