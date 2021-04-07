Нижегородский охранник убил коллегу во время конфликта на предприятии

Сотрудники охраны устроили перестрелку на территории международной логистической фирмы в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, инцидент не обошелся без жертв.

Сотрудники охраны устроили перестрелку на территории международной логистической фирмы в Нижнем Новгороде. По предварительным данным, инцидент не обошелся без жертв.

Конфликт между двумя мужчинами вспыхнул на предприятии, расположенном на улице Минеева. Один из участников ссоры скончался до приезда скорой помощи, сообщил источник ФАН.

Сведений о том, что стало причиной смертельного конфликта, пока нет. На место происшествия уже прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они выясняют все обстоятельства инцидента, по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.