Депутат из Челябинска заявил о желании стать членом Госдумы

Народный избранник из Челябинской городской думы Илья Мительман подал заявку на участие в праймериз "Единой России" для отбора кандидатов в Госдуму. Об этом сообщает Znak.com.

Народный избранник из Челябинской городской думы Илья Мительман подал заявку на участие в праймериз "Единой России" для отбора кандидатов в Госдуму. Об этом сообщает Znak.com.

По словам депутата, он получил много предложений от разных партий, однако решил идти на выборы при поддержке "Единой России".

"Я решил идти на выборы при ее поддержке, поскольку состою в ней уже 15 лет. Перебегать из партии в партию не в моем стиле. Понимаю, что процедура праймериз сложная. Буду надеяться на объективность руководства партии и прозрачность процесса", — рассказал единоросс в беседе с журналистом Znak.com.

Илья Мительман считает, что статус депутата Госдумы РФ поможет ему улучшить жизнь челябинцев и ситуацию в городе.