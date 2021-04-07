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11:16   7 Апреля 2021
Общество

Коронавирусом в России заразились еще 8294 человека

Коронавирусом в России заразились еще 8294 человека

Последние данные о сложившейся в России эпидемиологической обстановке представили в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили еще у 8294 человек. Зараженные наблюдаются медиками в 84 регионах. Заявляется, что у 12,5% больных не было выявлено клинических проявлений COVID-19.

За минувшие сутки отечественные медики выписали еще 9445 человек, прошедших лечение от коронавируса. Также зарегистрировано 374 летальных исхода. Актуальные данные о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф.

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#россия #коронавирус #оперштаб

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