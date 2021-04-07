Онкобольная Заворотнюк отказывается от ухода и хочет преодолеть болезнь самостоятельно

Актриса Наталья Бондарчук заявила, что онкобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк — настоящий боец.

Актриса Наталья Бондарчук заявила, что онкобольная звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк — настоящий боец.

Последние два года актриса не появляется на публике из-за глиобластомы — опухоли мозга. Родные скрывают Заворотнюк от прессы, в СМИ очень редко просачивается информация о ее здоровье. Лишь иногда старшая дочь Анна пишет в Instagram о болезни матери.

Накануне стало известно, что в лечении Анастасии возникли сложности. Оказалось, что она наотрез отказалась от ухода. Звезда кино не хочет, чтобы с ней рядом находились чужие люди.

"Настя не дает согласия на уход. Она все преодолевает одно за другим сама, у нее такой настрой, который поддерживает ее семья", — поделилась Бондарчук в интервью журналистам программы "Новые русские сенсации" на канале НТВ.

С прессой также пообщался ректор Академии им. Вагановой Николай Цискаридзе. Балетмейстер заявил, что очень ждет выздоровления Заворотнюк. Он хочет, чтобы народная любимица вернулась к полноценной жизни.

Актрисе Анастасии Заворотнюк 3 апреля исполнилось 50 лет. К юбилею телеканал НТВ показал сериал с ее участием "Каспий-24", который снимался до болезни звезды.