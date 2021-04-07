Управление Суэцкого канала раскрыло истинную причину инцидента с контейнеровозом

По словам главы управления, происшествие произошло по вине капитана судна.

Инцидент с севшим на мель 400-метровым контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале произошел из-за человеческой ошибки, а не погодных условий. Об этом японскому агентству Kyodo заявил глава управления канала Усама Рабиа.

«Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», — приводит заявление Рабиа ТАСС.

По его словам, это подтверждает анализ имеющихся данных.

Рабиа добавил, что на судне в момент происшествия также присутствовал лоцман от управления канала. Впрочем, власти Суэцкого канала никакой ответственности за инцидент не несут.

«Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», — заявил Рабиа агентству.

Контейнеровоз, направлявшийся под панамским флагом из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале 23 марта. В организации сообщили, что инцидент произошел из-за сильного ветра и песчаной бури.

NEW ???? The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is blocked with no ships, vessels able to pass it because someone accidentally got stuck with their giant “Evergreen” container ship pic.twitter.com/f934KjlZkT — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 24, 2021

В результате произошедшего движение в южной части транспортной артерии было заблокировано в обе стороны. Потребовалось шесть дней на то, чтобы снять судно с мели. В операции были задействованы 17 буксиров. За это время в регионе образовалась пробка из более 400 кораблей, которая тянулась практически до Индии.

Первого апреля с судна извлекли черный ящик для изучения записей переговоров экипажа, приказов капитана и сигналов. Как отметил советник управления канала, глава следственной комиссии Сейид Шейша, у экипажа контейнеровоза уже запросили всю информацию, имеющую отношение к инциденту. Если судно согласится сотрудничать со следствием, то вопрос будет решен «в течение 3-4 дней», добавил он.

Контейнеровоз вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд задержан до конца расследования происшествия и выплаты компенсации. Руководство Суэцкого канала рассчитывает получить более $1 млрд.