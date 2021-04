Управление Суэцкого канала раскрыло истинную причину инцидента с контейнеровозом

По словам главы управления, происшествие произошло по вине капитана судна.

Инцидент с севшим на мель 400-метровым контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале произошел из-за человеческой ошибки, а не погодных условий. Об этом японскому агентству Kyodo заявил глава управления канала Усама Рабиа.

По его словам, это подтверждает анализ имеющихся данных.

Рабиа добавил, что на судне в момент происшествия также присутствовал лоцман от управления канала. Впрочем, власти Суэцкого канала никакой ответственности за инцидент не несут.

Контейнеровоз, направлявшийся под панамским флагом из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале 23 марта. В организации сообщили, что инцидент произошел из-за сильного ветра и песчаной бури.

