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11:37   7 Апреля 2021
Весь мир

Управление Суэцкого канала раскрыло истинную причину инцидента с контейнеровозом

Управление Суэцкого канала раскрыло истинную причину инцидента с контейнеровозом

Инцидент с севшим на мель 400-метровым контейнеровозом Ever Given в Суэцком канале произошел из-за человеческой ошибки, а не погодных условий. Об этом японскому агентству Kyodo заявил глава управления канала Усама Рабиа.

«Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости», — приводит заявление Рабиа ТАСС.

По его словам, это подтверждает анализ имеющихся данных.

Управление Суэцкого канала раскрыло истинную причину инцидента с контейнеровозом

Рабиа добавил, что на судне в момент происшествия также присутствовал лоцман от управления канала. Впрочем, власти Суэцкого канала никакой ответственности за инцидент не несут.

«Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», — заявил Рабиа агентству.

Контейнеровоз, направлявшийся под панамским флагом из Китая в Нидерланды, сел на мель в Суэцком канале 23 марта. В организации сообщили, что инцидент произошел из-за сильного ветра и песчаной бури.

В результате произошедшего движение в южной части транспортной артерии было заблокировано в обе стороны. Потребовалось шесть дней на то, чтобы снять судно с мели. В операции были задействованы 17 буксиров. За это время в регионе образовалась пробка из более 400 кораблей, которая тянулась практически до Индии.

Управление Суэцкого канала раскрыло истинную причину инцидента с контейнеровозом

Первого апреля с судна извлекли черный ящик для изучения записей переговоров экипажа, приказов капитана и сигналов. Как отметил советник управления канала, глава следственной комиссии Сейид Шейша, у экипажа контейнеровоза уже запросили всю информацию, имеющую отношение к инциденту. Если судно согласится сотрудничать со следствием, то вопрос будет решен «в течение 3-4 дней», добавил он.

Контейнеровоз вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд задержан до конца расследования происшествия и выплаты компенсации. Руководство Суэцкого канала рассчитывает получить более $1 млрд.

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