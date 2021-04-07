Экс-министр строительства Приангарья Свиркина перешла работать в мэрию Иркутска

Бывший руководитель министерства строительства Иркутской области Светлана Свиркина перешла на работу в мэрию административного центра региона, сообщают СМИ.

Бывший руководитель министерства строительства Иркутской области Светлана Свиркина перешла на работу в мэрию административного центра региона, сообщают СМИ.

Свиркина работала в минстрое Приангарья с 2015 года. По информации источника агентства "ИрСити", сейчас она занимает должность заместителя председателя комитета мэрии Иркутска по градостроительной политике. Светлана Свиркина работает в городской администрации с 1 марта.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил нового министра строительства региона 11 января. Главой ведомства стал бывший представитель общественной палаты Хакасии Павел Писарев.