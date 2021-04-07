Ростовские власти озадачились решением проблемы "наливаек" в жилых домах

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены ужесточить правила реализации алкоголя в регионе.

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области намерены ужесточить правила реализации алкоголя в регионе.

Подробности рассказал председатель комитета парламента по экономической политике Игорь Бураков. Депутаты хотят ограничить деятельность предприятий общественного питания, реализующих алкогольную продукцию в многоквартирных домах и на придомовых территориях.

Политики региона получают множество жалоб от местных жителей, не желающих мириться с существованием "наливаек". Запрет деятельности таких предприятий станет стимулом к снижению потребления алкоголя, считает Игорь Бураков. Председатель комитета парламента Ростовской области по экономической политике напомнил, что в прошлом году был принят закон, ограничивающий деятельность общепита, реализующего спиртосодержащие напитки. Площадь зала для обслуживания посетителей должна составлять не менее 20 квадратных метров.

Специалист по заболеваниям печени, профессор Сеченовского университета Алексей Буеверов рассказал, как избежать похмелья. Если не пить больше своей "нормы", такая проблема не возникнет, отметил эксперт, говорится в публикации на сайте 360tv.