"Чистые четверги" будут проходить весь апрель в Саратове

Работников организаций всех форм собственности будут привлекать к уборке улиц Саратова на протяжении всего апреля.

Работников организаций всех форм собственности будут привлекать к уборке улиц Саратова на протяжении всего апреля.

Каждый четверг до конца апреля в Саратове будет проходить так называемый чистый четверг. Уборка города будет осуществляться с 1 по 30 апреля в рамках весенних работ по благоустройству территорий. Соответствующее распоряжение подписал мэр города Михаил Исаев.

В связи с этим работодателям рекомендовано отправлять своих сотрудников на уборку дворов, улиц, тротуаров, скверов, садов и парков. Планируется, что до 15 апреля они должны будут покрасить мусорные контейнеры, а до 20 апреля — обрезать деревья и провести уборку на кладбищах.

Не только власти Саратова обеспокоены своевременным благоустройством территорий города. На днях губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что все парки и скверы области должны быть убраны до начала общего субботника, который состоится 24 апреля, сообщает сайт 360tv.ru.