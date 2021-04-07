11:04 7 Апреля 2021Происшествия
Мэрию Владивостока обязали найти жилье для семьи, ждущей квартиру 50 лет
Согласно решению суда, городская администрация должна предоставить квартиру семье, которая с 1972 ждет предоставления жилья, сообщает прокуратура Приморья.
Согласно решению суда, городская администрация должна предоставить квартиру семье, которая с 1972 ждет предоставления жилья, сообщает прокуратура Приморья.
За помощью в надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая рассказала о бездействии чиновников, которые не обеспечивают ее семью квартирой.
Установлено, что в течение 50 лет семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. За это время муниципалитет не нашел им подходящую по площади квартиру.
Прокуратура Владивостока подала в суд иск, чтобы обязать городские власти предоставить жилье по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам. Ленинский районный суда Владивостока удовлетворил иск прокурора.