Мэрию Владивостока обязали найти жилье для семьи, ждущей квартиру 50 лет

Согласно решению суда, городская администрация должна предоставить квартиру семье, которая с 1972 ждет предоставления жилья, сообщает прокуратура Приморья.

Согласно решению суда, городская администрация должна предоставить квартиру семье, которая с 1972 ждет предоставления жилья, сообщает прокуратура Приморья.

За помощью в надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая рассказала о бездействии чиновников, которые не обеспечивают ее семью квартирой.

Установлено, что в течение 50 лет семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. За это время муниципалитет не нашел им подходящую по площади квартиру.

Прокуратура Владивостока подала в суд иск, чтобы обязать городские власти предоставить жилье по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам. Ленинский районный суда Владивостока удовлетворил иск прокурора.