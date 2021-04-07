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11:04   7 Апреля 2021
Происшествия

Мэрию Владивостока обязали найти жилье для семьи, ждущей квартиру 50 лет

Мэрию Владивостока обязали найти жилье для семьи, ждущей квартиру 50 лет

Согласно решению суда, городская администрация должна предоставить квартиру семье, которая с 1972  ждет предоставления жилья, сообщает прокуратура Приморья.

За помощью в надзорное ведомство обратилась местная жительница, которая рассказала о бездействии чиновников, которые не обеспечивают ее семью квартирой.

Установлено, что в течение 50 лет семья заявителя в составе шести человек стояла на очереди на улучшение жилищных условий как малоимущие. За это время муниципалитет не нашел им подходящую по площади квартиру.

Прокуратура Владивостока подала в суд иск, чтобы обязать городские власти предоставить жилье по договору социального найма, отвечающее санитарным и техническим нормам. Ленинский районный суда Владивостока удовлетворил иск прокурора.

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