Экс-главу Балахтинского района арестовали на два месяца по делу о коррупции

Бывшего главу Балахтинского района Николая Юртаева краевой суд заключил под стражу до 31 мая. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

Бывшего главу Балахтинского района Николая Юртаева краевой суд заключил под стражу до 31 мая. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

По предварительной версии, в 2016 году подозреваемый, занимая должность главы района, поспособствовал тому, чтобы компания "Сибирь" получила из районного бюджета субсидии в размере 41,6 млн рублей.

Эта сумма предназначалась для строительства молокозавода. Как выяснилось, владельцем завода является сын Юртаева, а это противоречит антикоррупционному законодательству.

Районный суд обязал местных депутатов рассмотреть вопрос об отставке главы региона. Однако Юртаев написал заявление об увольнении с поста в ноябре 2017 года, не дождавшись сессии райсовета.