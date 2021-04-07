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11:03   7 Апреля 2021
Происшествия

Экс-главу Балахтинского района арестовали на два месяца по делу о коррупции

Экс-главу Балахтинского района арестовали на два месяца по делу о коррупции

Бывшего главу Балахтинского района Николая Юртаева краевой суд заключил под стражу до 31 мая. Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями (ч.2 ст.285 УК РФ).

По предварительной версии, в 2016 году подозреваемый, занимая должность главы района, поспособствовал тому, чтобы компания "Сибирь" получила из районного бюджета субсидии в размере 41,6 млн рублей.

Эта сумма предназначалась для строительства молокозавода. Как выяснилось, владельцем завода является сын Юртаева, а это противоречит антикоррупционному законодательству.

Районный суд обязал местных депутатов рассмотреть вопрос об отставке главы региона. Однако Юртаев написал заявление об увольнении с поста в ноябре 2017 года, не дождавшись сессии райсовета.

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