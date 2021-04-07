Суд выпустил из СИЗО руководителя тургруппы, обвиняемого в гибели девочки в Хибинах

Мурманский суд отпустил из-под ареста руководителя туристической группы. Его обвиняют в гибели девочки в Хибинах. Мужчине запретили покидать дом с 21:00 до 07:00.

Мурманский суд отпустил из-под ареста руководителя туристической группы. Его обвиняют в гибели девочки в Хибинах. Мужчине запретили покидать дом с 21:00 до 07:00.

Трагедия произошла 22 марта в районе ручья Маннепах. Сход снежной массы привел к гибели школьницы. По данным следствия, в момент, когда часть туристической группы осталась без присмотра взрослых, одна из девочек начала кататься по склону на лыжах, не осознавая опасности схода лавины. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова. Снежная масса обрушилась на детей. Трое оказались под завалами. Спасателям удалось вытащить двоих, одна девочка погибла.

Следствие возбудило уголовное дело по факту смерти ребенка. Фигурантом стал руководитель туристической группы.