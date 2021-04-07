Пожар в Иркутской области унес жизни двух маленьких детей

ЧП произошло в одноэтажном доме в поселке Окунайский в Казачинско-Ленском районе. В помещении находились трехлетняя девочка и ее семилетний брат с физическими ограничениями.

ЧП произошло в одноэтажном доме в поселке Окунайский в Казачинско-Ленском районе. В помещении находились трехлетняя девочка и ее семилетний брат с физическими ограничениями.

Огонь распространился на площади 112 кв. м. Пожарные получили сигнал около девяти вечера. Когда они прибыли на место, деревянный дом был полностью охвачен пламенем и частично разрушен, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области.

Тела погибших детей нашли при ликвидации последствий пожара. Установлено, что во время возгорания отец семейства находился на работе, а мать ушла к подруге. Зарево пожара мать увидела, когда вышла из гостей.

СК начал проверку. Предварительно причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки. При этом уточняется, что о плохом состоянии старой проводки родители малышей знали. Точная причина возгорания будет установлена позже.