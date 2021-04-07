Шахматист Карпов намерен баллотироваться в Госдуму от ЕР в третий раз

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов намерен третий раз баллотироваться в федеральный парламент от Тюменской области. Депутат 6 апреля подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Бывший чемпион мира по шахматам, депутат Госдумы РФ Анатолий Карпов намерен третий раз баллотироваться в федеральный парламент от Тюменской области. Депутат 6 апреля подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России».

Как пишет URA.RU, Карпов войдет в региональную часть федерального списка ЕР.

«Документы представлены лично в полном объеме», — сообщили в оргкомитете праймериз.

Компанию шахматисту в партийных списках составит еще один представитель Тюменской области в Госдуме Эрнест Валеев, а также депутат Тюменской облдумы Ольга Швецова. Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября.

Карпову 69 лет. В ГД седьмого созыва он также избран от «Единой России». Он занимает пост зампреда комитета по делам национальностей. Карпов стал двенадцатым чемпионом мира по шахматам в 1975 году. В ноябре 2016 года гроссмейстер получил высшую награду Министерства спорта РФ — знака «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Участие в предварительном голосовании — обязательное условие для выдвижения кандидатом от «Единой России» на выборах. Участвовать в нем могут члены партии или беспартийные. Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая.