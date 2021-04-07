Россия за день. Главное: жестокий Саратов, отпуск мэра Якутска и гимн для Керчи

Бурятия готова потратить 15 млн рублей на вытрезвители. Якутский мэр ушел в отпуск, не отработав и недели. А в Керчи не могут выбрать гимн города.

Саратовская область. Мэр Саратова Михаил Исаев призвал бизнесменов отправлять своих работников на уборку городских улиц. Он подписал постановление, согласно которому с 1 по 30 апреля в областной столице каждый четверг должны проходить весенние субботники. За месяц саратовцам необходимо очистить от мусора дворы, бульвары, парки, скверы, кладбища и другие общественные зоны. Полицейские за этот же срок должны ликвидировать все точки несанкционированной торговли.

Омская область. Доходы Омска в 2021 году вырастут почти на миллиард за счет трансфертов. Сегодня депутаты городской думы обсудили, куда направить полученные деньги. Решено, что почти половина средств пойдет на строительство двух детских садов. 170 миллионов рублей направят на зарплаты учителям и воспитателям, а 193 млн выделят в фонд работников сферы культуры. Оставшуюся сумму распределили между ремонтами школ искусств, оплатой труда подростков и благоустройством общественных зон.

Иркутская область. Бывший министр строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина перешла на работу в администрацию Иркутска. Теперь чиновница занимает пост заместителя председателя комитета по градостроительной политике. О том, что Свиркина покинет должность министра стало известно после выборов губернатора в сентябре 2020 года.

Воронежская область. Партия «Единая Россия» готовится создать в Воронеже городское отделение. По данным «Коммерсантъ», его может возглавить мэр областной столицы Вадим Кстенин. В ближайшее время он должен пополнить ряды единороссов. Отметим, на сегодняшний день в разных районах Воронежа есть шесть муниципальных отделений ЕР. По просьбе членов партии, их планируют объединить в одно.

Республика Бурятия. Глава Бурятии Алексей Цыденов намерен выделить 15 млн рублей из бюджета на открытие бесплатных «вытрезвителей» на базе медучреждений, первым из которых станет Республиканский наркологический диспансер в Улан-Удэ. Соответствующий законопроект он внес на рассмотрение в Народный Хурал. По словам губернатора, в регионе сложилась неблагоприятная обстановка. Из-за алкогольного опьянения на улицах республики ежегодно умирают более 100 человек.

Ростовская область. Депутаты законодательного собрания в Ростове-на-Дону хотят ужесточить условия работы пивных магазинов и рюмочных в жилых домах. В случае принятия законопроекта в хмельном бизнесе смогут остаться только те «наливайки», площадь помещения которых превышает 50 квадратных метров. Сейчас в многоэтажках разрешены магазины от 20 квадратов. Предполагается, что новые правила вступят в силу уже 1 июня.

Санкт-Петербург. Шествие «Бессмертного полка» в День Победы пройдет в Санкт-Петербурге в привычном режиме без ограничения количества участников. Очный формат мероприятия согласован с вице-губернатором Петербурга Александром Бельским. Колонна традиционно пройдет по Невскому проспекту.

Московская область. В Подмосковье расходы бюджета в этом году могут увеличиться на 53 млрд рублей. Более 40 млрд из них депутаты облдумы хотят направить на строительство и реконструкцию дорог, обновление общественного транспорта. Около 5,7 млрд пойдут на зарплаты медицинским работникам, еще 3,2 млрд заложат в строительство социальных объектов, оставшиеся 2,6 млрд потратят на благоустройство улиц и дворов. Отметим, доходы Московской области в 2021 году тоже увеличатся — на 38 млрд рублей.

Приморский край. Суд во Владивостоке встал на сторону малоимущей семьи, которой в городской администрации почти 50 лет не могут выделить квартиру. Мэрия оправдалась отсутствием в муниципалитете подходящей для шести человек площади. В очередь на улучшение жилищных условий многодетные родители встали еще в 1972 году. За время поисков двое членов семьи умерли, а необходимый метраж уменьшился. Суд обязал чиновников в ближайшее время найти для них жилье, удовлетворяющее санитарным и техническим нормам.

Красноярский край. Бывший мэр Балахтинского района Николай Юртаев подозревается в коррупции. Решением суда чиновник отправился в СИЗО до 31 мая. По версии следствия в 2016 году подозреваемый решил воспользоваться служебными полномочиями, чтобы выкроить из бюджета района 41,6 млн рублей для компании своего сына на строительства молокозавода. В 2017 году, когда махинация вскрылась, Юртаев сам сложил полномочия.

Республика Саха. Мэр Якутска Евгений Григорьев, прошедший инаугурацию 2 апреля, сегодня сообщил о том, что уходит в «краткосрочный отпуск». На странице в Instagram новоизбранный глава города заявил, что решил провести неделю с семьей. Все это время исполнять его обязанности будет первый заместитель Роман Сорокин. Григорьев заверил земляков, что составил для администрации план работы, а сам остается на связи и читает комментарии.

Республика Башкортостан. Федеральная антимонопольная служба нашла серьезные нарушения в работе минздрава Башкирии. При проверке контракта на поставку четырех аппаратов ИВЛ в 2018 году, выяснилось, что ведомство закупало технику у производителя через двух посредников, из-за чего цена выросла на 180%. Кроме того, поставщику были заранее известны условия конкурса, что позволило ему получить конкурентное преимущество.

Республика Крым. В Керчи затягивается процесс выбора официального гимна, сообщил в Facebook глава администрации крымского города Сергей Бороздин. По словам чиновника, на данный момент конкурсная комиссия одобрила три композиции, но общественники попросили включить в список финалистов еще одну — песню «Золотая Керчь», которую хорошо знают местные жители. Бороздин сообщил, что попробует найти и договориться с авторами, поэтому принятие окончательного решения пришлось отложить.

Депутаты в Симферополе практически единогласно выбрали нового главу города. По результатам голосования кресло мэра занял Валентин Демидов. За него выступили 32 из 33 народных избранников. Прежняя глава администрации Елена Проценко покинула пост в феврале этого года, с тех пор Демидов исполнял обязанности градоначальника.

Камчатский край. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев усомнился в законности передачи портовых рельс, установленных в бухте Моховая в Петропавловске-Камчатском, в руки частной компании. По словам политика, это самая прибыльная часть причала, который, к слову, сейчас реконструируется за счет федерального бюджета. Полномочный представитель Владимира Путина поручил правоохранительным органам разобраться, как это произошло, и в случае нарушений вернуть рельсы в собственность государства.