Сергей Лавров посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр

Сад Министерства иностранных дел Пакистана пополнился еще одним деревом. Глава МИД России Сергей Лавров посадил гималайский кедр во время рабочего визита в Исламабад, сообщают СМИ.

Сад Министерства иностранных дел Пакистана пополнился еще одним деревом. Глава МИД России Сергей Лавров посадил гималайский кедр во время рабочего визита в Исламабад, сообщают СМИ.

Деодар или гималайский кедр — один из национальных символов Пакистана. Рядом с новым саженцем растут другие деревья, которые появились там благодаря президенту республики Арифу Алви, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим известным личностям.

Лавров приехал в Исламабад для встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Он побывал в саду внешнеполитического ведомства перед началом переговоров, сообщил корреспондент ТАСС.