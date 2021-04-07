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10:37   7 Апреля 2021
Политика

Сергей Лавров посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр

Сергей Лавров посадил в саду МИД Пакистана гималайский кедр

Сад Министерства иностранных дел Пакистана пополнился еще одним деревом. Глава МИД России Сергей Лавров посадил гималайский кедр во время рабочего визита в Исламабад, сообщают СМИ.

Деодар или гималайский кедр — один из национальных символов Пакистана. Рядом с новым саженцем растут другие деревья, которые появились там благодаря президенту республики Арифу Алви, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим известным личностям.

Лавров приехал в Исламабад для встречи с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши. Он побывал в саду внешнеполитического ведомства перед началом переговоров, сообщил корреспондент ТАСС.

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#лавров #пакистан #кедр

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