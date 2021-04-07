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10:33   7 Апреля 2021
Общество

Разработчик заявил об эффективности "ЭпиВакКороны" против мутаций коронавируса

Разработчик заявил об эффективности "ЭпиВакКороны" против мутаций коронавируса

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" эффективна против британской и южноафриканской мутаций коронавируса SARS-CoV-2, заявил представитель центра "Вектор".

Эффективность "ЭпиВакКороны" составляет 94%, заявили разработчики профилактического препарата. Высокий титр антител сохраняется в течение года.

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#вакцина #вектор #ЭпиВакКорона

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