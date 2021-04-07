Разработчик заявил об эффективности "ЭпиВакКороны" против мутаций коронавируса

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" эффективна против британской и южноафриканской мутаций коронавируса SARS-CoV-2, заявил представитель центра "Вектор".

Вакцина от COVID-19 "ЭпиВакКорона" эффективна против британской и южноафриканской мутаций коронавируса SARS-CoV-2, заявил представитель центра "Вектор".

Эффективность "ЭпиВакКороны" составляет 94%, заявили разработчики профилактического препарата. Высокий титр антител сохраняется в течение года.

Новость дополняется.