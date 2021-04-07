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10:47   7 Апреля 2021
Россия

В Саратове сотрудников компаний отправят убирать улицы по распоряжению мэра

В Саратове сотрудников компаний отправят убирать улицы по распоряжению мэра

В Саратове «работников организаций всех форм собственности» планируют привлекать к уборке дворов, улиц, парков и скверов. Глава города Михаил Исаев распорядился провести весенние работы по благоустройству с 1 по 30 апреля. 

Субботники с участием сотрудников должны проходить каждый четверг. Жителей Саратова ежедневно будут призывать заняться уборкой городских территорий.

Кроме того, во время благоустройства также ликвидируют места несанкционированной торговли на улицах.

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#саратов #мэр #уборка

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