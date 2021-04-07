Московский педиатр заявил, что дети стали реже страдать от тяжелых болезней

Благодаря налаженной системе оказания медицинской помощи в Москве у детей стали реже встречаться тяжелые заболевания, заявил педиатр Исмаил Османов.

Благодаря налаженной системе оказания медицинской помощи в Москве у детей стали реже встречаться тяжелые заболевания, заявил педиатр Исмаил Османов.

Столичные малыши стали реже страдать от тяжелых форм заболеваний почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем, объяснил главный внештатный педиатр, главврач ГБУЗ "Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ" Исмаил Османов.

Сложных и тяжелых случаев стало меньше за счет четко налаженной системе оказания медицинской помощи в Москве. Османов объяснил важность осмотров на первом уровне у участкового педиатра, особенно, если у доктора возникает настороженность относительно диагноза.

"Конечно же, прописаны все четкие регламенты наблюдения детей и раннего выявления, диспансеризации — это все дает свои результаты", — заявил медик в интервью РИА Новости.

Детям следует с самого раннего возраста заниматься спортом для того, чтобы редко болеть. Заявил, обращаясь к родителям, главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов, сообщает 360tv.ru.