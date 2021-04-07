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10:20   7 Апреля 2021
Общество

Московский педиатр заявил, что дети стали реже страдать от тяжелых болезней

Московский педиатр заявил, что дети стали реже страдать от тяжелых болезней

Благодаря налаженной системе оказания медицинской помощи в Москве у детей стали реже встречаться тяжелые заболевания, заявил педиатр Исмаил Османов.

Столичные малыши стали реже страдать от тяжелых форм заболеваний почек, ЖКТ, сердечно-сосудистой и нервной систем, объяснил главный внештатный педиатр, главврач ГБУЗ "Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой ДЗМ" Исмаил Османов.

Сложных и тяжелых случаев стало меньше за счет четко налаженной системе оказания медицинской помощи в Москве. Османов объяснил важность осмотров на первом уровне у участкового педиатра, особенно, если у доктора возникает настороженность относительно диагноза.

"Конечно же, прописаны все четкие регламенты наблюдения детей и раннего выявления, диспансеризации — это все дает свои результаты", — заявил медик в интервью РИА Новости.

Детям следует с самого раннего возраста заниматься спортом для того, чтобы редко болеть. Заявил, обращаясь к родителям, главный внештатный педиатр Москвы Исмаил Османов, сообщает 360tv.ru.

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