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10:04   7 Апреля 2021
Политика

Володин осыпал комплиментами Валентину Матвиенко в честь дня рождения

Володин осыпал комплиментами Валентину Матвиенко в честь дня рождения

Председатель Государственной думы РФ поздравил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. Он отметил ее обаяние, профессионализм и настойчивость.

Поздравительный пост председатель Госдумы опубликовал в Telegram. Володин рассказал, что давно знаком с Матвиенко и слышал о ней много хорошего от других государственных деятелей.

"Валентина Ивановна, поздравляю Вас! Желаю Вам счастья, здоровья и немного свободного времени, чтобы уделять его близким", — написал Володин.

Председатель отметил важность того, что жителей России в госорганах представляют ответственные и отзывчивые люди, способные проявлять внимание к проблемам граждан.

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#матвиенко #володин #день рождения

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