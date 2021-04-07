Володин осыпал комплиментами Валентину Матвиенко в честь дня рождения

Председатель Государственной думы РФ поздравил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. Он отметил ее обаяние, профессионализм и настойчивость.

Председатель Государственной думы РФ поздравил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. Он отметил ее обаяние, профессионализм и настойчивость.

Поздравительный пост председатель Госдумы опубликовал в Telegram. Володин рассказал, что давно знаком с Матвиенко и слышал о ней много хорошего от других государственных деятелей.

"Валентина Ивановна, поздравляю Вас! Желаю Вам счастья, здоровья и немного свободного времени, чтобы уделять его близким", — написал Володин.

Председатель отметил важность того, что жителей России в госорганах представляют ответственные и отзывчивые люди, способные проявлять внимание к проблемам граждан.