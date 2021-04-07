Фастфуд в России предложили маркировать по аналогии с алкоголем и табаком

На фастфуде могут появиться картинки и надписи, говорящие о вреде для здоровья. Нововведение предложила омбудсмен Республики Татарстан Ирина Волынец.

В России могут начать маркировать еду сетей быстрого питания. На упаковках фастфуда предложили печатать картинки и надписи, говорящие о вреде для здоровья. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка и основатель Национального родительского комитета Республики Татарстан Ирина Волынец, передает агентство RT.

«Прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья», — сообщается в документе.

По словам чиновницы, трансжиры, канцерогены, соль и сахар, содержащиеся в огромных количествах в «уличной еде» и полуфабрикатах, особенно вредны для здоровья детей. Именно на них должен быть направлен регламент.

Волынец хочет, чтобы иллюстрации последствий регулярного поедания фастфуда, в том числе различных заболеваний, занимали не менее 50% площади упаковки, а надпись о содержании «вредных для здоровья компонентов» — не менее 17%. Кроме того, текст должен быть ярким, чтобы контрастировать на общем фоне.

Обращение правозащитник из Татарстана направила министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, главе комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрию Морозову и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.