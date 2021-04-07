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10:02   7 Апреля 2021
Политика

Лавров рассказал об основных положениях Большого евразийского партнерства

Лавров рассказал об основных положениях Большого евразийского партнерства

Большое евразийское партнерство открыто для всех стран континента. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал во время беседы с пакистанскими журналистами.

Российский дипломат перечислил основные положения системы международного сотрудничества. Инициатива направлена на повышение конкурентоспособности и укрепление связей между странами. Большое евразийское партнерство также поможет построить пространство мира и стабильности на континенте, отметил Лавров.

"Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", — сказал министр.

Лавров ранее прибыл в Пакистан с рабочим визитом. У трапа самолета его встретил коллега Шах Мехмуд Куреши.

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