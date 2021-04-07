Лавров рассказал об основных положениях Большого евразийского партнерства

Большое евразийское партнерство открыто для всех стран континента. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал во время беседы с пакистанскими журналистами.

Большое евразийское партнерство открыто для всех стран континента. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал во время беседы с пакистанскими журналистами.

Российский дипломат перечислил основные положения системы международного сотрудничества. Инициатива направлена на повышение конкурентоспособности и укрепление связей между странами. Большое евразийское партнерство также поможет построить пространство мира и стабильности на континенте, отметил Лавров.

"Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", — сказал министр.

Лавров ранее прибыл в Пакистан с рабочим визитом. У трапа самолета его встретил коллега Шах Мехмуд Куреши.