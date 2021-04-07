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9:49   7 Апреля 2021
Происшествия

Следователи проверят данные о невыплате зарплаты морякам теплохода "Порт Мэй"

Следователи проверят данные о невыплате зарплаты морякам теплохода "Порт Мэй"

Сотрудники правоохранительных органов ведут проверку после задержания судна "Порт Мэй" в Находке, экипаж которого пожаловался на задержку зарплаты.

Корабль поместили на стоянку после того, как его моряки рассказали о почти двухмиллионном долге по заработной плате за несколько месяцев, а также о плохом обеспечении продуктами питания, сообщает пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, теплоход принадлежит компании судовладельца ООО "Вип Строй Холдинг". Офис предприятия зарегистрирован в Южно-Сахалинске. После изучения всех обстоятельств события следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.

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#ск #зарплата #находка #Порт Мэй

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