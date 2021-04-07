Труп замерзшего мужчины нашли в саратовском селе

Жители села Царевщина сообщили полиции о страшной находке, которую они сделали возле одного из домов.

Жители села Царевщина сообщили полиции о страшной находке, которую они сделали возле одного из домов.

Правоохранительные органы установили личность погибшего, им оказался 56-летний местный житель. По предварительной версии, смерть мужчины наступила от переохлаждения.

Сотрудники МЧС отмечают, что весной на улице замерзает не меньше людей, чем зимой, сообщает ФАН. Очень опасными месяцами считаются март и апрель.

"Призываю всех: если злоупотребили горячительными напитками, добирайтесь домой на такси, или попросите вас проводить. Так будет надежнее", — отметил специалист.

Психологически кажется, что наступила весна, однако ночью вновь наступают минусовые температуры, что вкупе с сыростью и ветром зачастую становится фатальным.