Медиагруппа "Патриот" проведет пресс-конференцию на тему кризиса в Армении

Пресс-конференция на тему "Как Армения разрешит военно-политический кризис" о ситуации в Армении и Нагорном Карабахе пройдет в медиацентре "Патриот".

Пресс-конференция на тему "Как Армения разрешит военно-политический кризис" о ситуации в Армении и Нагорном Карабахе пройдет в медиацентре "Патриот".

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 7 апреля проведут в Москве переговоры. Планируется, что в ходе беседы будут обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе и развитие российско-армянского сотрудничества.

"Планируется рассмотреть ход реализации заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года, а также дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем", — отметили в пресс-службе Кремля.

Однако уже сейчас имеется множество вопросов: прислушается ли Пашинян к советам Путина, каково в данный момент положение в Нагорном Карабахе, что происходит во внутренней политике Армении?

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" пригласили к обсуждению путей решения армянского кризиса политологов, экономистов, общественных деятелей и политиков.

Пресс-конференция будет проходить 7 апреля в 14:00.

Прямой эфир можно увидеть здесь.