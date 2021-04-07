Депутат Курской области обвинил омского губернатора в вымогательстве

Экс-помощник руководителя Омской области Александр Четвериков обвинил бывшего начальника в попытке вымогательства. Свое мнение он озвучил на личной странице в соцсети.

Экс-помощник руководителя Омской области Александр Четвериков обвинил бывшего начальника в попытке вымогательства. Свое мнение он озвучил на личной странице в соцсети.

В настоящее время Четвериков является депутатом Курской области. По его словам, губернатор Александр Бурков якобы требовал с него 200 миллионов рублей, сообщало "ФедералПресс".

Депутат подчеркнул, что 100 миллионов он должен был вложить в компанию "СибирьАгроИнвест". Парламентарий утверждает, что на тот момент организация находилась под контролем губернатора. Тогда же Бурков якобы курировал негласно все, что было связано с "Зерном Сибири". Вторую половину суммы парламентарий должен был передать доверенному лицу главы области.

Парламентарий констатировал, что после таких требований ему пришлось уехать из региона, а губернатор якобы крепко обиделся на это. Между тем именно Четвериков сейчас находится под следствием. По мнению правоохранителей, политик вместе с группой бизнесменов причастен к афере с хищением почти 100 миллионов рублей у АО ЛК "Зерно Сибири". Депутат отметил, что сам он ничего не крал. Четвериков добавил, что в проектах, связанных с указанной организацией, ведущая роль была у людей его оппонента.