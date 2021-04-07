ФАН и Медиагруппа "Патриот" проведут эфир на тему необходимости ужесточения ПДД

Пресс-конференция на тему "Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения" пройдет 7 апреля. Ее проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот".

Пресс-конференция на тему "Почему необходимо ужесточение правил дорожного движения" пройдет 7 апреля. Ее проведут ФАН и Медиагруппа "Патриот".

Новые правила проведения экзаменов на водительские права вступили в силу на территории России с 1 апреля. Главное изменение заключается в отмене практической части на площадке. Теперь новоиспеченных водителей будут проверять только в городских условиях, сообщает Федеральное агентство новостей.

Госавтоинспекция, в свою очередь, будет наказывать автолюбителей за наличие шин не по сезону. Инициаторов нововведений выступило МВД РФ. Также с 1 марта в силу вступили новые правила проведения технического осмотра. Изменения коснулись и применения дорожного знака "Фотовидеофиксация".

При этом нововведения не помогут изменить ситуацию на отечественных дорогах. На них по-прежнему в год гибнет почти 20 тыс. человек, а 200 тыс. получают ранения. В то же время законодатели не стали отменять разрешенный порог скорости в 20 км/час. Также они не предложили инициативы, как наказывать лихачей за неосторожную езду.

В рамках эфира эксперты обсудят, почему популизм мешает убрать неосторожных водителей с дорог. Помимо этого будет поднят вопрос решения проблемы аварийности в России.